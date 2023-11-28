دوري الأبطال.. دورتموند إلى ثمن النهائي ومبابي ينقذ سان جيرمان من الخسارة أمام نيوكاسل

بلغ بوروسيا دورتموند ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه اللافت على مضيفه ميلان 3-1 الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وضمن المجموعة ذاتها، فشل باريس سان جيرمان في حسم البطاقة الثانية ومرافقة دورتموند للدور ثمن النهائي، بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1 في باريس.

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ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جيرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان.

وعلى ملعب "سان سيرو"، سنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لافتتاح التسجيل وتوجيه ضربة معنوية لدورتموند عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو لكن الحارس السويسري غريغور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة (6).

وبعدها بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح دورتموند ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس.

ونجح ميلان في إدراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند وأطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (37).

بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الإنجليزي جيمي بينوي غيتينس (59)، وكريم أدييمي (69).

وعلى ملعب "بارك دي برانس"، فشل سان جيرمان في الثأر لخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل ذهابا 1-4 وانتزع تعادلا صعبا 1-1 بفضل ركلة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد أن تقدم الفريق الإنجليزي بواسطة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك (24).

المصدر: وكالات