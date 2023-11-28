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دوري أبطال أوروبا.. لاتسيو على مشارف التأهل

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. لاتسيو على مشارف التأهل
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بات لاتسيو الإيطالي على مشارف التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المتأخر على سلتيك الاسكتلندي 2-0 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل المهاجم تشيرو إيموبيلي هدفي لاتسيو في الدقيقتين 82 و85.

وتصدر لاتسيو مؤقتا المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام المتصدر السابق أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحل ضيفا على فينورد روتردام الهولندي (6 نقاط) لاحقا، علما بأن فوز الأتلتيكو سيضمن له التأهل مع الفريق الإيطالي.

أما سلتيك، فبقي رصيده نقطة واحدة ولم يعد يملك أي أمل باحتلال حتى المركز الثالث الذي يؤهله لمواصلة المشوار في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

المصدر: وكالات

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