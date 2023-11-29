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ماذا فعل نيمار أثناء إعلان صديقته الانفصال عنه؟

الرياضة

ماذا فعل نيمار أثناء إعلان صديقته الانفصال عنه؟
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أعلنت برونا بيانكاردي صديقة نيمار جونيور الانفصال عنه رسميا أمس الثلاثاء بعد فترة من تدهور العلاقة بينهما، عقب انتشار أخبار عن خيانة اللاعب لها في أكثر من مناسبة.

وطالبت بيانكاردي في ستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، من الجميع، عدم ربط اسمها بالساحر البرازيلي، وذلك بعد الانفصال.

وأكدت برونا في رسالتها، على أن الشيء الوحيد الذي يربطها بنيمار دا سيلفا جونيور "حاليا"، طفلتيهما مافي، التي ولدت مؤخرا.

وبينما تعلن برونا هذه الأنباء، ظهر نيمار في حالة "غير المبالي"، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة أثناء متابعته لمباراة الهلال بالأمس أمام نافباخور الأوزبكي، داعما للفريق من منزله.

ماذا فعل نيمار أثناء إعلان صديقته الانفصال عنه؟

كما نشر البرازيلي بالطريقة نفسها، صورته في غرفة تلقيه العلاج الطبيعي، معلقا: "عملية الاستشفاء جارية طوال الوقت".

ماذا فعل نيمار أثناء إعلان صديقته الانفصال عنه؟
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ويخضع نيمار للعلاج حاليا في البرازيل، للشفاء من إصابة "الرباط الصليبي"، الذي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يذكر أن الهلال السعودي تأهل ليلة أمس لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا عقب الفوز أمام نافباخور 2-1، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

المصدر: instagram/neymarjr

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