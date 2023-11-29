 
مباشر

هالاند يكتب تاريخا جديدا في دوري الأبطال

الرياضة

هالاند يكتب تاريخا جديدا في دوري الأبطال
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wi5s

واصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند تسجيل الأرقام القياسية مع فريقه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه الذي سجله في شباك لايبزيغ أمس الثلاثاء.

وقلب حامل اللقب مانشستر سيتي، تخلفه بهدفين نظيفين، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه الألماني 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالمسابقة القارية.

ونجح هالاند في تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

إقرأ المزيد
دوري الأبطال.. دورتموند إلى ثمن النهائي ومبابي ينقذ سان جيرمان من الخسارة أمام نيوكاسل
دوري الأبطال.. دورتموند إلى ثمن النهائي ومبابي ينقذ سان جيرمان من الخسارة أمام نيوكاسل

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، أصبح هالاند أسرع لاعب (35 مباراة)، وأصغر لاعب (23 عاما و130 يوما)، يصل إلى هدفه رقم 40 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.

ويعتبر هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف رقم 20 (14 مباراة)، والهدف رقم 30 (35 مباراة).

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال إلى 5 أهداف ليتساوى مع راسموس هويلوند والفارو موراتا على رأس ترتيب هدافي البطولة.

المصدر: twitter/Squawka

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا