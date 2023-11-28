دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بورتو ويبلغ ثمن النهائي

قلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو البرتغالي عندما حول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي في الدقيقة 30، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز (57).

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وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحسم تأهله للدور ثمن النهائي، حيث انفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو وشاختيور دونيتسك الفائز بصعوبة على إنتويرب البلجيكي 1-0.

ويلتقي بورتو مع شاختيور في الجولة السادسة الأخيرة في قمة نارية على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثامنة في 13 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات