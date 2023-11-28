حمد الله يوجه رسالة لمدرب الاتحاد السعودي الجديد

امتدح المغربي عبد الرزاق حمد الله، مدربه الجديد في الاتحاد السعودي، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد تسجيله أمس الاثنين هدفين في مرمى أولماليك الأوزبكستاني ضمن دوري أبطال آسيا.

وقال المغربي الدولي بعد تسجيله ثنائية في غضون خمس دقائق خلال الفوز على مضيفه الأوزبكستاني 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات: "كل مدرب له لمسته الخاصة، ومدربنا الجديد أظهر أنه من المدربين الرائعين، ونأمل أن نتطور أكثر في ظل قيادته".

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وكان الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، عين في 18 نوفمبر الجاري غاياردو بدلا من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لسوء النتائج التي أرجعته إلى المركز الرابع راهنا.

ومن جهته، قال غاياردو الذي قاد ريفربلايت إلى إحراز 14 لقبا في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في 2022 "سيتحسن الفريق (الاتحاد) من مباراة لأخرى وسيكون أفضل في المستقبل".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن سيباهان الإيراني وخمس عن القوة الجوية العراقية، ليضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وحتى لو خسر الاتحاد مباراته الأخيرة في دور المجموعات وحل وصيفا في مجموعته، ستضمن نقاطه الـ12 حلوله بين أفضل ثلاثة أندية تحتل مركز الوصافة في منطقة غرب آسيا.

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

المصدر: وكالات