دوري أبطال آسيا.. حمد الله يمنح الاتحاد فوزا ثمينا على حساب أولماليك (فيديو)

خطا الاتحاد السعودي خطوة كبيرة نحو ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه أولماليك الأوزبكستاني 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وبعدما مني في الجولة الماضية بسقوط لم يكن في الحسبان أمام "القوة الجوية" العراقي 0-2، استعاد الاتحاد توازنه اليوم الاثنين على أرض "أولماليك" الخارج من حسابات التأهل، وذلك بفضل المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي منحه التقدم بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 30 و34 قبل أن يرد المضيف بواسطة الإيطالي مارتن بواكيي (78).

⚽️⚽️ لحظة تسجيل مهاجم #الاتحاد ( عبدالرزاق حمدالله ) لـ الهدفين في مرمى اجمك الأوزوبكي #الاتحاد_اجمكpic.twitter.com/ZTh7vCy6C1 — علاء سعيد (@alaa_saeed88) November 27, 2023

وبفوزه الرابع، عزز الاتحاد صدارته بـ12 نقطة قبل جولة على نهاية دور المجموعات، متقدما مؤقتا بفارق خمس نقاط عن كل من سيباهان الإيراني والقوة الجوية اللذين يلتقيان لاحقا على أرض الأول.

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وبالتالي، يمني الاتحاد النفس بانتهاء مواجهة سيباهان والقوة الجوية بالتعادل ليضمن بطاقة التأهل المباشر قبل جولة على النهاية التي ستكون في الرابع من ديسمبر المقبل حين يستضيف سيباهان، فيما يلعب "القوة الجوية" على أرضه ضد "أولماليك".

المصدر: وكالات