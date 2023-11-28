لاعبو برشلونة ينقلبون على قرار لابورتا بالسفر إلى الولايات المتحدة

يشعر لاعبو برشلونة بالغضب الشديد تجاه اقتراح عرضه مجلس الإدارة عليهم برئاسة خوان لابورتا، خلال فترة أعياد رأس السنة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، سيخوض برشلونة آخر لقاء له في 2023 أمام ألميريا يوم 20 ديسمبر، ثم سيحصل اللاعبون على إجازة لمدة 10 أيام بمناسبة أعياد رأس السنة، قبل الاستعداد للسوبر الإسباني.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة عرضت على اللاعبين، خوض مباراة ودية في دالاس يوم 21 ديسمبر، أمام كلوب أمريكا.

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وستؤدي المباراة الودية إلى تقليل فترة الإجازة التي سيحصل عليها اللاعبون، لا سيما وأن هناك رحلة ذهاب تبلغ 14 ساعة، وأخرى للإياب تمتد لنفس المدة، بجانب احتمالية حدوث إصابات داخل الفريق.



وكشفت "سبورت" أن سبب قبول إدارة برشلونة لخوض المباراة، اقتصادي فقط، حيث سيحصل البارسا على 4 ملايين يورو مقابل تخلي اللاعبين عن يومين من مدة الإجازة.



واشتكى لاعبو برشلونة من هذا الأمر، وأبلغوا الجهاز الفني والإدارة أنهم لا يريدون الذهاب، ويرون أنها مخاطرة كبيرة.



وردت إدارة البارسا على طلب اللاعبين، بعرض حصول كل لاعب على مكافأة تبلغ 100 ألف يورو، إذا وافقوا على خوض المباراة الودية.

المصدر: kooora