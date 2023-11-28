أول تعليق من رونالدو عقب إصابته

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للمرة الأولى عقب تعرضه للإصابة.

وتعرض رونالدو لإصابة خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، أمس الاثنين، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 78 دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو، يشير إلى معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة.

ونشر الدون البرتغالي، مجموعة صور من المباراة على حسابه بموقع "إنستغرام"، وكتب عليها: "سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع".

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وتعادل النصر دون أهداف مع بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ويشعر جمهور النصر بالقلق الشديد، لأن إصابة رونالدو، تأتي قبل ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر له يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المصدر: instagram/cristiano