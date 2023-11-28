جمهور الإفريقي التونسي يجدد التضامن بلوحات عملاقة (فيديو)

تضامنا مع غزة.. رفعت جماهير الإفريقي التونسي لوحات عملاقة داخل مدرجات ملعب "حمادي العقربي برادس"، خلال مباراة فريقها أمام دريمز إف سي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي 2023-2024.

وكتب على اللوحات التي حملتها جماهير النادي التونسي باللغة الإنجليزية، "بأمر من قتلة الأطفال" مع إرفاق صور رؤساء دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، احتجاجا على حكومات هذه الدول التي دعمت إسرائيل في شن حربها على قطاع غزة في الـ7 من شهر أكتوبر الجاري.

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، رفعت جماهير الإفريقي لوحة آخرى عملاقة تضمنت صورا لحالة الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي على المباني في غزة، لا سيما مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى إبراز حصيلة الشهداء من الأطفال وعددهم حتى الآن 6405.

#صور | جماهير النادي الإفريقي #التونسي (تيفو)، يظهر تضامنه مع قطاع #غزة في المباراة التي فاز فيها على ضيفه نادي دريمز الغاني، أمس الأحد pic.twitter.com/LN8UTKzTtI — قناة القدس (@livequds) November 27, 2023

تيفو عالمي من شعب النادي الأفريقي التونسي مساند لغزة يفضح الدول الداعمة للكيان المحتل و يسلط الضوء على ما دمرته الطائرات الصهيونية بغزة. pic.twitter.com/3pmSctOwyD — Ben-Man🔻✌️ (@benman1712) November 27, 2023

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها النادي الإفريقي مع القضية الفلسطينية، بل سبق أن تضامنت خلال المباريات الماضية مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أما عن نتيجة المباراة، فقد نجح النادي الإفريقي التونسي في افتتاح مشواره في دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي بالفوز على ضيفه بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى بالمجموعة، التي تضم أيضا فريقي ريفرز يونايتد النيجيري وأكاديميكا لوبيتو الأنغولي.

المصدر: RT





