مورينيو يعرض خدماته على منتخب عالمي

كشفت صحيفة "uol" البرتغالية،، يوم الاثنين، أن المدير الفني لنادي روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، عرض نفسه على منتخب البرازيل، لتولي قيادته في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مورينيو مع روما، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن نيته عدم توقيع عقدٍ جديد.

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وارتبط منتخب البرازيل بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، لكن على ما يبدو أن الأخير ينوي الاستمرار مع النادي الملكي.

وبحسب صحيفة "uol"، فإن مورينيو مهتم بتولي قيادة البرازيل، وقام بالفعل بعرض نفسه على منتخب "السيليساو".

ويعتقد مورينيو، أنه مع روما لن يقدم أي إضافة جديدة، بعدما قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ووصافة الدوري الأوروبي.

وأضاف التقرير، أن مورينيو الذي سبق له تدريب ريال مدريد وتشيلسي وإنتر، لديه اعتقاد بأنه لن يعود لقيادة الفرق الكبرى في أوروبا.

ويرغب مورينيو في أن يكون المدرب الجديد للبرازيل في كوبا أمريكا المقبلة.

ومع ذلك، أكد التقرير أنه لم يتم التواصل بين مورينيو والاتحاد البرازيلي حتى الآن، لكن البرتغالي متحمس بشدة لذلك.

المصدر: وكالات