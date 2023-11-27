بعد هدفه الرائع واحتفاله على طريقة رونالدو.. فرنانديش يحذر غارناتشو!

قال قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديش، إن هدف أليخاندرو غارناتشو في شباك إيفرتون، أثبت أن الأرجنتيني يمكن أن يصبح لاعبا مميزا محذرا من التحدث عن قدرته على محاكاة مسيرة رونالدو.

ومنح غارناتشو جماهير نادي مانشستر يونايتد لمحة ساحرة عن إمكاناته الهائلة بمقصية خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من البرتغالي ديوغو دالو، ليفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية في الفوز على إيفرتون 3-0 على ملعب "غوديسون بارك" في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي أمس الأحد.

Still in disbelief. Alejandro Garnacho 💫 pic.twitter.com/BJ2IRxgxqa — ERIK (@utdpathletic) November 27, 2023

وأظهر ابن الـ19 عاما براعة وتقنية رائعتين، الأمر الذي دفع زميله فرنانديش للتحدث عن قدرته على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

Can’t get over Alejandro Garnacho’s Goal still 🤯



THAT IS ONE OF THE GREAT GOALS ✨ pic.twitter.com/PsoYa74dQ7 — 𝕲𝖆𝖗𝖓𝖆𝖈𝖍𝖔⚕️ (@Garnacho__utd) November 27, 2023

وقال قائد يونايتد "هو أمر مدهش. شيء من خارج هذا العالم، على ما أعتقد".

واحتفل غارناتشو بهدفه على طريقة نجم يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وحذر فرنانديش من أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى أن الأرجنتيني يمكنه محاكاة مسيرة "سي آر7" الرائعة، لكنه يتوقع أشياء عظيمة من زميله الشاب، الذي وصل من أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2020.

وتابع "من المحتمل أنه يشاهد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بكريستيانو! نعلم جميعا أنه معجب كبير. لا يزال أمامه طريق طويل ليصبح مثل كريستيانو لكنه يسير على خطاه".

وأضاف "يريد أن يكون شخصا مميزا في عالم كرة القدم وأعتقد أن لديه القدرة على القيام بذلك، لكن عليه أن يفعل أكثر من هذا الهدف".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

المصدر: وكالات