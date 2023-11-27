بعمر الـ4 أعوام.. روني فودين يوقع عقدا ضخما مع شركة تهتم بالمواهب

وقع روني، نجل نجم مانشستر سيتي فيل فودين عقدا ضخما مع شركة تهتم بالمواهب وهو بعمر أربعة أعوام فقط، بعد أن وصل عدد متابعيه على موقع "إنستغرام" إلى قرابة أربعة ملايين.

ونال روني فودين شهرة واسعة وإعجاب جماهير مانشستر سيتي بعد مشاركته في الاحتفالات التي أعقبت فوز "السيتي" بلقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

وبعد ظهوره مع والده عقب تتويج مانشستر سيتي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، أطلق المشجعون على روني لقب "الرجل" .

ويُنظر لروني الآن على أنه "تميمة" غير رسمية لنادي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى أن لديه 3.8 ملايين متابع على حسابه في موقع "إنستغرام" الذي يديره والديه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وقع روني الآن عقدا ضخما مع شركة "Propel Talent Group" لتعزيز عمله كعارض أزياء.

و"Propel Talent Group"، هي شركة تدعي أنها تدير المسيرة المهنية لبعض المواهب الأكثر رواجا في بريطانيا.

وحسب الاتفاق بين "Propel Talent Group" وروني فودين، ستكون إحدى الوظائف الأولى لروني هي الظهور مرتديا ملابس من متجر "Flannels".

المصدر: "ميرور"