صلاح يحلم باللعب مع رونالدو أو ميسي.. ولكن هناك لاعب آخر هو المثالي بالنسبة إليه

كشف النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، أنه يأمل في أن يتمكن من اللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال محمد صلاح في حوار مطول أجراه مع شبكة "سكاي سبورتس"، إنه يتمنى اللعب مع رونالدو أو ميسي، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، هو اللاعب المثالي بالنسبة إليه.

🚨A footballer you have never played with in your career and would love the idea of ​​playing with?



Mohamed Salah: “CRISTIANO.” pic.twitter.com/Xd4Oc5S0ut — TCR. (@TeamCRonaldo) November 25, 2023

وردا على سؤال حول زميله المفضل في فريق أحلامه، قال صلاح: "ميسي أم رونالدو؟، بالنسبة لي إذا اخترت واحدا من الدوري الإنجليزي فسيكون كيفين دي بروين، لرؤيته وكذلك لثقتي في أنه سيجدني في أي مكان".

Mohamed Salah on his dream teammate he’s never played with:



“Messi or Ronaldo. But if I had to choose Premier League it would be Kevin (De Bruyne). He has vision and I’m sure he can find me anywhere.” pic.twitter.com/eLhDEAVu6I — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 25, 2023

وأضاف "الفرعون المصري": "بالتأكيد أرغب في اللعب مع ميسي ورونالدو، وكذلك كيفين، إنه لاعب رائع؛ لكن في كل الأحوال أنا أركز على طريقة لعبي فقط، وكيفية تطوير مستواي".

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وعند سؤاله عن الظهير الأيسر الذي يعتبره الأقوى: "سيزار أزبيلكويتا كان أصعب منافس واجهته في الدوري الإنجليزي، كذلك لعبت مع أشلي كول، إنه مميز جدا في قراءة المباراة، ذكي للغاية، ويعرف كيف يتحرك منافسه، هو لا يتمتع بطول قامة، لكنه ذكي للغاية وقوي حقا".

وختم صلاح تصريحاته بالقول: "اللعب في الدوري الإنجليزي صعب، ومواجهة هؤلاء النجوم كانت صعبة للغاية، لكنني كما قلت، تركيزي في النهاية يكون على طريقة لعبي فقط".

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) شارك في 18 مباراة خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، وأحرز 12 هدفا وصنع 5 أهداف.

المصدر: وكالات