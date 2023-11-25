انسحاب جبل المكبر الفلسطيني من كاس الاتحاد الأسيوي يخلط أوراق الدوري اللبناني

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، حدوث تعديل على موعد مباريات دوري الدرجة الأولى في الأسابيع المتبقية، بعد انسحاب نادي ​جبل المكبر الفلسطيني، ​من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

واضطر نادي جبل المكبر، الذي كان يلعب في مجموعة واحدة مع نادي العهد اللبناني ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، للانسحاب من المسابقة، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لاسيما بعد الحرب على قطاع غزة.

وبدورها، دفعت هذه الخطوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، إلى إعادة جدولة مباريات الاسابيع المتبقية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى.

وقال الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي، في بيان جاء فيه: "بعد انسحاب نادي جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سوف تستكمل الاسابيع المتبقية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى اعتبارا من الأسبوع القادم في 1 و2 و3 ديسمبر 2023، على أن يصدر البرنامج النهائي للأسابيع المتبقية نهار الاثنين 27 نوفمبر 2023".

بعد انسحاب نادي جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سوف تستكمل الاسابيع المتبقية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الاولى اعتبارا من الاسبوع القادم في ١و٢و٣ كانون الاول ٢٠٢٣ ، على ان يصدر البرنامج النهائي للأسابيع المتبقية نهار الاثنين ٢٧-١١-٢٠٢٣ . pic.twitter.com/Fj6xCs70sj — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) November 25, 2023

ويحتل نادي جبل المكبر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد ثلاث نقاط حصدها من مباراتين، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق النهضة العماني، الذي لعب أربع مباريات.

كما حصد نادي العهد ثلاث نقاط أيضا من مواجهتين، واحتل المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف نادي الفتوة السوري، الذي خاض أربع مباريات.

المصدر: "twitter/thelfadotcom"