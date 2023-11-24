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بعد منشور "هتلر سيكون فخورا بنتنياهو".. عضو باتحاد الكرة الإنجليزي يستقيل

الرياضة

بعد منشور
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تقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق باستقالته اليوم الخميس، بعد منشور قارن فيه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.

وجاء ذلك على خلفية أحداث العنف التي يشهدها قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.

ليتم بعدها إيقاف حق عن العمل بسبب منشوره على منصة "إكس"، قبل أن يحذفه ويقدم اعتذاره.

وكتب حق عضو اتحاد كرة القدم الإنجليزي واتحاد الغولف على حسابه الشخصي في "إكس": "لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، ويقدم اعتذارا بعد أن قوبل منشوره بانتقادات كبيرة.

بعد منشور

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنجلترا، تحقيقا في الأمر.

ليخرج حق عن صمته معلنا استقالته عبر حسابه على منصة "إكس": "استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي. كما أكرر اعتذاري للجالية اليهودية".

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مضيفا: "خلفت هذه الحرب آلاف القتلى، والعديد منا يعانون الإحباط والاضطراب الشديد. آمل أن تلعب كرة القدم دورا مستقبليا في تخفيف التوترات بين المجتمعات".

وشارك خطاب استقالته، الذي قال فيه: "تعليقي كان انتقادا مباشرا لسياسي وليس حول عرق أو جماعة دينية. في التعبير عن هذه المشاعر اخترت الكلمات الخاطئة تماما، وقد أثر ذلك على منصبي القيادي الذي أشغله في الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف أنه يعتزم "التفاعل شخصيا وبشكل مباشر مع أعضاء الجالية اليهودية للمشاركة والفهم"، كما عرض مساعدة الاتحاد الإنجليزي في تطوير "عملية منهجية من أجل لم شمل المجتمعات في المستقبل".

وتم اختيار حق لشغل عضوية الهيئة العليا لاتحادي التنس وكرة القدم ممثلا "للمجتمعات المتنوعة"عام 2019، علما أنه فصل من دور مماثل في مجلس اتحاد التنس الأسبوع الماضي.

المصدر: twitter/wasim_haq

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