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بعد مشادته مع ميسي.. رودريغو يشكو العنصريين

الرياضة

بعد مشادته مع ميسي.. رودريغو يشكو العنصريين
AFP
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كشف رودريغو نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل عن تعرضه لإساءات عنصرية في الأيام الأخيرة، عقب مواجهة الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانفعل رودريغو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة تبديل الملابس، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب "التانغو" 1-0، وقال له "أنتم جبناء".

وأبرزت صحيفة "ماركا" رسالة رودريغو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشار فيها للرسائل والتعليقات العنصرية التي قوبل بها.

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وكتب الدولي البرازيلي: "العنصريون في الخدمة دائما، وتم غزو منصاتي عبر مواقع التواصل بالإهانات وكل الإساءات الممكنة، فهي موجودة ليراها الجميع".

وأشار: "إذا لم نفعل ما يريدون أو نتصرف كما يفكرون، أو ارتدينا أي شيء يزعجهم، وإذا لم نحن رؤسنا كلما هاجمونا، أو قمنا باحتلال مساحة يعتقدون أنها ملكهم وحدهم، يقدم العنصريون فورا على سلوكيات إجرامية.. لن نتوقف".

من جانبه، تضامن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والبرازيل، مع مواطنه وزميله، برسالة كتب فيها "لن نتوقف".

المصدر: twitter/rodrygogoes

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