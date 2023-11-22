تفاصيل المشادة الكلامية التي دارت بين ميسي ونجم ريال مدريد

كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل المشادة التي دارت بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، فجر اليوم الأربعاء.

وتلقى منتخب البرازيل خسارة أمام ضيفه الأرجنتيني 0-1 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وسط أجواء عصيبة ومتوترة للغاية.



وتأخر انطلاق اللقاء لما يقرب من نصف ساعة بسبب انسحاب منتخب الأرجنتين، اعتراضا على اعتداء الأمن البرازيلي على جماهير التانغو في مدرجات ملعب "ماراكانا".



وبعد العودة مجددا إلى الملعب، دخل ميسي في مناوشات كلامية حادة مع رودريغو.



ونقلت قناة TYC سبورتس الأرجنتينية جزءا من المشادة الكلامية بين ميسي والمهاجم البرازيلي.



وانفعل رودريغو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة تبديل الملابس، وقال له "أنتم جبناء".



إلا أن نجم إنتر ميامي الأمريكي، لم يفوت الفرصة، ورد قائلا: "نحن أبطال العالم، لماذا نكون جبناء؟ انتبه لما تقوله".

CLIMA CALIENTE: Messi y Rodrygo, cara a cara en el Maracaná antes del arranque del encuentro. #EliminatoriasEnTyCSportspic.twitter.com/vV3FNGXrnJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

وما يرجح صحة الحديث الذي كشفته القناة، هو ما قاله دي باول، نجم الأرجنتين، عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقا على فوز منتخب بلاده، إذ قال: "لكل الذين جاءوا، ولأولئك الذين شجعونا من الوطن ولكل الأرجنتينيين. التاريخ لا يكتبه الجبناء".

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ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول التصفيات برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات، بينما نال راقصو السامبا، خسارة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيدهم عند 7 نقاط في المركز السادس.

المصدر: "وسائل إعلام"