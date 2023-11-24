النيابة الإسبانية تطالب بعقوبة "ستدمر حياة" أسطورة برشلونة

تطالب النيابة الإسبانية بالسجن 9 سنوات لأسطورة نادي برشلونة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي، ما يعني حبسه حتى بلوغه 49 عاما.

ويدور الأمر حول المدافع البرازيلي داني ألفيس، البالغ 40 عاما، والمتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم الخميس.

كما طالب ممثلو الادعاء، نجم برشلونة السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير الماضي، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

🚨ATENÇÃO: Promotor pede 9 anos de prisão para Daniel Alves por agressão sexual contra uma mulher em Barcelona, no ano passado. pic.twitter.com/qmHaxHbHni — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2023

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وأشارت صحيفة El Periódico أيضا إلى أنه تم طلب قضاء ألفيش لـ10 سنوات من الحرية الخاضعة للإشراف القانوني كعقوبة أخرى في نفس القاضية.



وبات داني ألفيس دون فريق حتى الآن، بعدما قرر أونام المكسيكي، فسخ عقد اللاعب المخضرم، نتيجة التهمة الموجهة إليه.

المصدر: "وكالات"