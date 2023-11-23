مالديني يكشف كواليس "محاولة لمدة 10 أيام" مع ميسي

صرح المدير الرياضي السابق لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، باولو مالديني، بأنه حاول ضم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف "الروسونيري" قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي هدفا للعديد من الأندية في مختلف دوريات العالم عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وترددت أنباء عديدة حول مفاوضات النجم الأرجنتيني للعودة إلى برشلونة الإسباني، والانتقال إلى الهلال السعودي، فضلا عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضمه.

لكن ليونيل ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، قرر في نهاية المطاف الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وبعد 4 أشهر من انضمام ميسي إلى النادي الأمريكي، أكد باولو مالديني أنه حاول لمدة 10 أيام جلب ميسي إلى ميلان.

وقال مالديني في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "حاولت لمدة 10 أيام ضم ميسي إلى ميلان، لكن المحاولة فشلت في النهاية".

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وأضاف: "أدركت أن محاولة ضم ميسي تعتبر مستحيلة بسبب رغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي وخوض غمار محطة جديدة بعيدا عن القارة الأوروبية".

وتابع: "ميسي ظاهرة بكل تأكيد في عالم كرة القدم ويجب أن يقوم الجميع بمحاولة ضمه حتى وإن جاء الأمر متأخرا".

واختتم مالديني حديثه: "ميسي دائما يفاجئ الجميع في المباريات، فهو لاعب رائع بكل تأكيد، وعندما سمعت رغبة الإنتر في ضمه، شعرت بالخوف".

المصدر: وسائل إعلام