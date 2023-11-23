قرعة ملحق تصفيات يورو 2024: مباريات نارية لاستكمال عقد المتأهلين

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 وهي البطولة التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتأهل بالفعل 21 منتخبا إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024، 20 من أصحاب المركزين الأول والثاني في مجموعات التصفيات إلى جانب منتخب ألمانيا صاحب الأرض.

ويتبقى 3 مقاعد لاستكمال المتأهلين بشكل نهائي إلى يورو 2024، وسيتنافس عليها 12 منتخبا.

وتنقسم قرعة ملحق يورو 2024 إلى 3 مسارات، مقسمة إلى مباراتي نصف نهائي من دور واحد، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، والثلاث منتخبات الفائزة تتأهل إلى النسخة المقبلة من يورو.

قرعة ملحق يورو 2024:

المسار الأول

- نصف النهائي (1): بولندا × إستونيا

- نصف النهائي (2): ويلز × فنلندا

النهائي يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1

PLAY-OFF PATH A:



Wales vs Finland

Poland vs Estonia#EURO2024pic.twitter.com/J2qabW6etw — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023

المسار الثاني

- نصف النهائي (1): إسرائيل × آيسلندا

- نصف النهائي (2): البوسنة والهرسك × أوكرانيا

النهائي يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 2

PLAY-OFF PATH B:



Bosnia and Herzegovina vs Ukraine

Israel vs Iceland#EURO2024pic.twitter.com/FxVfWXZmij — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023

المسار الثالث

- نصف النهائي (1): جورجيا × لوكسمبورغ

- نصف النهائي (2): اليونان × كازاخستان

النهائي يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1.

PLAY-OFF PATH C:



Georgia vs Luxembourg

Greece vs Kazakhstan#EURO2024pic.twitter.com/8XR7Dse0bh — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023

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وتقام مباريات نصف نهائي ملحق يورو 2024، 21 مارس 2024، فيما تقام المباريات النهائية 26 من الشهر نفسه.

المنتخبات التي حجزت مقعدها في يورو 2024:

- المجموعة الأولى: إسبانيا واسكلتندا

- المجموعة الثانية: فرنسا وهولندا

- المجموعة الثالثة: إنجلترا وإيطاليا

- المجموعة الرابعة: تركيا وكرواتيا

- المجموعة الخامسة: ألبانيا والتشيك

- المجموعة السادسة: بلجيكا والنمسا

- المجموعة السابعة: المجر وصربيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك وسلوفينيا

- المجموعة التاسعة: رومانيا وسويسرا

- المجموعة العاشرة: البرتغال وسلوفاكيا.

المصدر: RT