مجموعات قوية في قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

أسفرت نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما عن مواجهات عربية في دور المجموعات للبطولة التي ستقام قطر وتؤهل 3 مقاعد ونصف إلى أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت القرعة صباح اليوم الخميس، استعدادا لاستضافة قطر للمنافسات بين 15 أبريل و3 مايو 2024.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر - أستراليا - الأردن - إندونيسيا

المجموعة الثانية: اليابان - كوريا الجنوبية - الإمارات - الصين

المجموعة الثالثة: السعودية - العراق - تايلاند - طاجيكستان

المجموعة الرابعة: أوزبكستان - فيتنام - الكويت - ماليزيا.

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وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية بعدما استضافت نسخة 2016، والتي تقام في الفترة من 15 أبريل ولغاية 3 مايو 2024.

وتشهد مشاركة 16 منتخبا تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من إفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وسبق أن حقق منتخب السعودية اللقب في النسخة الأخيرة والتي أقيمت في 2022 والعراق في 2013، وأيضا كل من اليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

المصدر: "وكالات"