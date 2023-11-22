في فيديو مع ابنته.. نيمار يدلي بتصريح مثير حول أحداث "العنف" خلال مباراة البرازيل والأرجنتين

صرح نجم المنتخب البرازيلي، نيمار، تعليقا على أحداث مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأرجنتيني، فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بأنه كان سيتعرض للضرب وحدثت فوضى عارمة.

وتأخرت انطلاقة مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين منتخبي البرازيل والأرجنتين، لنحو نصف ساعة بسبب شغب جماهيري شهدته مدرجات ملعب "ماراكانا" الشهير، من مشجعي الأرجنتين، الأمر الذي كاد أن ينهي المباراة قبل بدايتها، واستدعى تدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.

واعترض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على تعامل الأمن مع الجماهير الداعمة لمنتخب بلاده، ليعود رفقة أفراد الفريق إلى غرفة تبديل الملابس قبل العودة إلى أرض الملعب من جديد.

كما اشتبك ميسي لفظيا مع البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد، وتدخل اللاعبون لاحتواء الأمر في مواجهة مشحونة وشهدت إثارة كبيرة وخشونة زائدة.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهو يحمل ابنته الصغيرة مافي، وتحدث فيه عن أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين، قائلا: "كنت سأتعرض للكثير من الضرب في تلك المباراة، لكنها، كانت ستحدث فوضى عارمة".

Pô, como eu queria que o Neymar tivesse nesse jogo, papo 10!



ele ia aprontar muito hahahahahhahahahahahaha pic.twitter.com/yaqf4Ra3CH — neymar out of context (@njoutcontext) November 22, 2023

instagram/neymarjr

وغاب النجم البرازيلي عن هذه المباراة التي مني منتخب بلاده بهزيمة مثيرة بهدف مقابل لا شيء، وذلك لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي وكذلك غضروف الركبة المفصلي، خلال مباراة البرازيل أمام الأوروغواي، في فترة التوقف الدولي السابق.

وسيغيب نيمار عن صفوف منتخب بلاده وناديه الهلال السعودي لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب الأرجنتين هو أول فريق يسقط البرازيل على أرضها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد 64 مباراة متتالية بدون خسارة (51 فوزا و13 تعادلا).

وتعرض المنتخب البرازيلي للهزيمة الثالثة على التوالي مقابل انتصارين وتعادل واحد، في التصفيات الحالية لمنتخبات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

بينما يتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة المجموعة برصيد 15 نقطة، متفقا بفارق نقطتين على وصيفه الأوروغوياني، ويليهما منتخب كولومبيا في المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام