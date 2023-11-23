دي ماريا "يفاجئ" جماهير الأرجنتين برسالة مؤثرة

أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي بنفيكا، اليوم الخميس، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

وقال دي ماريا، عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "لن أشارك مع الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، لا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير في هذه المرة الأخيرة الذي ملأ روحي. أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق. بدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى. حب كل واحد منهم جعلني ما أنا عليه اليوم".

وتطرق دي ماريا في "تدوينته" للحديث عن أحدث مباراة للأرجنتين والبرازيل على ملعب "ماراكانا"، بقوله: "للأسف، لا يمكننا أن نترك الأحداث التي وقعت في الملعب تمر جانبا، لا أحد يستحق هذه المعاملة السيئة، لحد الضرب، وترهيب العائلات والأطفال وسط الملعب حيث الشيء الوحيد الذي كان ينبغي أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بها. في ما هو عليه فلكلور كرة القدم. آمل أن لا يحدث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى. نحن كلاعبين سندافع دائما عن شعبنا دون أدنى شك".

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وأشار النجم الأرجنتيني: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميصه وأشعر به بكل الفخر".

وأتم دي ماريا رسالته المؤثرة: "شكرا للجماهير، شكرا للعائلة والأصدقاء والزملاء، نحن نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، دعونا نذهب إلى الأرجنتين".

وشارك أنخل دي ماريا (35 عاما) في آخر مباراة له ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ضد مضيفه البرازيلي، وانتهت بفوز منتخب "التانغو على "السيليساو" بهدف وحيد في عقر داره على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة في ريو دي جانيرو.

المصدر: "instagram/angeldimariajm"