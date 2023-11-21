قائمة هدافي تصفيات "يورو 2024".. رونالدو يودع بخيبة أمل

خسر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الرهان على لقب هداف النسخة الـ17 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وأحرز كريستيانو رونالدو 10 أهداف خلال 9 مباريات، وكان متصدرا لقائمة الهدافين حتى الجولة الأخيرة من التصفيات، التي ستكون الأخيرة في مسيرة النجم المخضرم البالغ من العمر 38 عاما.

ولكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجح في انتزاع صدارة الهدافين من النجم البرتغالي، بإحرازه أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى مضيفه الأذربيجاني (5-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات.

وفي ما يلي ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" بألمانيا:

1- روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 14 هدفا

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 10 أهداف

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3- كليان مبابي (فرنسا) – 9 أهداف

4- هاري كين (إنجلترا) – 8 أهداف

5- راسموس هويلوند (الدنمارك) – 7 أهداف

5- سكوت مكتوميناي (اسكتلندا) – 7 أهداف

7- زكي أمدوني (سويسرا) – 6 أهداف

7- إيرلينغ هالاند (النرويج) – 6 أهداف

7- برونو فرنانديز (البرتغال) – 6 أهداف

10- بنيامين شيشكو (سلوفينيا) – 5 أهداف

10- جيرسون رودريغيز (لوكسمبورغ) – 5 أهداف

10- غيورغيوس ماسوراس (اليونان) – 5 أهداف

10- ألكسندر ميتروفيتش (صربيا) – 5 أهداف

14- بارناباش فارغا (هنغاريا) – 4 أهداف

14- دانيل هوكينز (فنلندا) – 4 أهداف

14- باكايو ساكا (إنجلترا) – 4 أهداف

14- إيون نيكولايسكو (مولدوفا) – 4 أهداف

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14- دومينيك سوبوسلاي (هنغاريا) – 4 أهداف

14- خفينتشا كفارتسخيليا (جورجيا) – 4 أهداف

14- باكتيير زينوتدينوف (كازاخستان) – 4 أهداف

14- ألفارو موراتا (إسبانيا) – 4 أهداف

14- مارسيل زابيتسير (النمسا) – 4 أهداف

14- خوسيلو (إسبانيا) – 4 أهداف

14- أندريه كراماريتش (كرواتيا) – 4 أهداف..

المصدر: "uefa/european-qualifiers"