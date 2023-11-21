كرواتيا آخر المتأهلين إلى "يورو 2024" عبر التصفيات

أكمل منتخب كرواتيا عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، عبر التصفيات الرئيسية، بفوزه على ضيفه الأرمني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

ويدين منتخب كرواتيا بالفضل في انتصاره الثمين، لمهاجمه أنتي بوديمير، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "ماكسيمير ستاديون - Stadion Maksimir" بالعاصمة زغرب، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق منتخب كرواتيا بذلك انتصاره الثاني على التوالي والخامس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024" مقابل تعادل واحد وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D) وتأهل إلى نهائيات "يورو 2024" بألمانيا، رفقة نظيره التركي، الذي تصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة، بعد تعادله أمام نظيره الويلزي بهدف لمثله.

بينما اكتفى منتخب أرمينيا بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط، وودع التصفيات رفقة منتخبي ويلز صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ولاتفيا الخامس الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT