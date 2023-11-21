الرقصة الأخيرة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة تاريخية بين ميسي ورونالدو

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مواجهة تاريخية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال كأس موسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": "The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو وميسي

نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض..

في المملكة أرينا خلال شهر فبراير 2024".

على أن تحمل المواجهة وسم "The Last Dance".

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦



في المملكة ارينا 📌 Feb 2024



It's the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

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وسبق أن جمعت الأراضي السعودية مواجهة بين ميسي وكريستيانو، إذ التقيا وجها لوجه في مباراة جرت بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي النصر والهلال.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"