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الرقصة الأخيرة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة تاريخية بين ميسي ورونالدو

الرياضة

الرقصة الأخيرة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة تاريخية بين ميسي ورونالدو
AFP /Fayez NURELDINE
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مواجهة تاريخية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال كأس موسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": "The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو وميسي

نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض..

في المملكة أرينا خلال شهر فبراير 2024".

على أن تحمل المواجهة وسم "The Last Dance".

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السعودية.. إزاحة الستار عن تمثال رونالدو في موسم الرياض
السعودية.. إزاحة الستار عن تمثال رونالدو في موسم الرياض

وسبق أن جمعت الأراضي السعودية مواجهة بين ميسي وكريستيانو، إذ التقيا وجها لوجه في مباراة جرت بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي النصر والهلال.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh" 

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