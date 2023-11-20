بترت إحدى قدميه في غزة.. طفل يوجه رسالة مؤثرة للحارس ياسين بونو (فيديو)
Globallookpress /twitter
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وجه طفل فلسطيني من غزة بترت إحدى رجليه، رسالة مؤثرة للمغربي، ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عبر فيها عن حبه للاعب وحلمه بلقائه.
وانتشرت مقاطع فيديو للطفل عاصف أبو مالك على منصات التواصل الاجتماعي، يقول فيها: "أنا بحب الحارس ياسين بونو، لو على رجل وحدة لأذهب لرؤيته، أنا بحب اللاعب من أنا وصغير وشجعته في كأس العالم قطر 2022، ..".
وأضاف الطفل: "أتمنى أن يقوم الحارس بونو بعلاجي وتركيب طرف صناعي لقدمي..".
طفل فلسطيني، بترت رجله جراء القصف، يعبر عن حبه لياسين بونو#فلسطين#القصف#ياسين_بونوpic.twitter.com/gO2zdkpNT2— Hespress هسبريس (@hespress) November 20, 2023
المصدر: منصات التواصل