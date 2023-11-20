ياسين بونو حارس مرمى الهلال يكشف فحوى رسالة تلقاها من نجل رونالدو (فيديو)

كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، عن رسالة من نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، قبل "الديربي" المرتقب بين الفريقين، ضمن دوري "روشن" لكرة القدم.

وأجرى ياسين بونو مقابلة مطولة مع حساب "DavooXeneizeJRR" الأرجنتيني على منصة "إكس"، تحدث من خلالها عن تجربته حتى الآن في الكرة السعودية، كما تطرق لبعض الكواليس التي جمعته مع نجمي الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال الحارس الدولي المغربي عن تجربته الحالية: "الهلال نادٍ كبير جدا، ربما في الأرجنتين لا تدركون نوعا ما من هو الهلال في العالم العربي، لكن بما أنني في المغرب كنت أعرف أنه ناد قوي للغاية، إنه قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتحدث ياسين بونو عن علاقته مع النجم كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليا مع النصر، الغريم التقليدي لنادي الهلال، وأكد أن "صاروخ ماديرا" شخص طيب للغاية، وهناك صداقة كبيرة بينهما خلال الفترة الحالية.

وكشف حارس مرمى نادي الهلال عن حوار سابق جمعه مع كريستيانو جونيور نجل رونالدو: "أتذكر أن رونالدو سجل 4 أهداف ضدي في البرنابيو عندما كان يلعب مع ريال مدريد".

عندما قابل رونالدو .. الحارس المغربي ياسين بونو؟

pic.twitter.com/JiM9X5dP9K — تكـتيكي (@tactiek88) November 12, 2023

وواصل بونو، حديثه: "رونالدو كان مع ابنه بعد المباراة، وقال لي نجله: "أبي سجل عليك 4 أهداف ".. الآن، لقد كبر ابنه وهو معه في السعودية، وقال لي كريستيانو جونيور: "بونو، سنرى متى سيسجل عليك أبي بعض الأهداف".

🟡🗣️ ياسين بونو ( حارس الهلال ) :



جونيور قال لي سنرى متى سيسجل عليك ابي بعض الاهداف 🤥 pic.twitter.com/68dfU9Ik3O — بيان النصر (@ByanNassr) November 20, 2023

وأشار حارس المرمى المغربي (32 عاما)، إلى أن ميسي هو أصعب لاعب واجهه على الإطلاق عبر مسيرته، بقوله: "لقد فعل الكثير ضدي.. كان يظهر في المنطقة فجأة ويضع الكرة في شباكي.. بالنسبة لي مواجهته شرف، بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها في شباكي".

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ويعيش ياسين بونو (32 عاما)، موسما رائعا مع نادي الهلال، ويعتبر من أهم أسباب احتلال فريقه لصدارة دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه النصر الوصيف، بعد مرور 13 جولة من الدوري.

يذكر أن لقاء "الديربي" بين فريقي النصر والهلال سيقام مطلع ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام