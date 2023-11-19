شاهد.. مبابي يسجل هدفا عالميا من منتصف الملعب

سجل كيليان مبابي هدفا رائعا خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده فرنسا على نظيره جبل طارق بـ14 هدفا دون رد، أمس السبت، في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وساهم مبابي في ستة أهداف في المباراة، حيث سجل ثلاثة وصنع مثلها.

Mbappe just scored this to make it 12-0 to Francepic.twitter.com/S9SmoELS6g — Riggers (@UniqueRiggers) November 18, 2023

وكان هدف مبابي الثالث الأجمل، وجاء في الدقيقة 81 من تسديدة بعيدة المدى بالقرب من منتصف الملعب لتتجاوز الكرة حارس جبل طارق الذي كان متقدما عن مرماه وتسكن شباكه.

🚨🚨| GOAL: Mbappe has a HATTRICK.



France 12-0 Gibraltar



pic.twitter.com/0e4wppSgp4 — CentreGoals. (@centregoals) November 18, 2023

هدف | فرنسا 12 × 0 جبل طارق | مبابي

pic.twitter.com/kzHOoSn7Wx — Sport News (@Sport__news_) November 18, 2023

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع المنتخب الوطني والأندية.

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وأصبح صاحب الـ24 عاما ثالث هداف في تاريخ منتخب فرنسا، بعدما رفع رصيده إلى 45 هدفا، متخطيا أنطوان غريزمان صاحب الـ44 هدفا دوليا.

أما فرنسا، فقد حققت بعد هذا الفوز العريض على جبل طارق، أكبر انتصار في تاريخها.

وكان أكبر انتصار حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.

المصدر: RT + "أوبتا"