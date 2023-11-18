تصفيات "يورو 2024".. مبابي يقود فرنسا لتحقيق أكبر فوز في تاريخها

أمطر المنتخب الفرنسي مرمى ضيفه جبل طارق بـ14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

وفرض كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

ونجح منتخب فرنسا في حسم الشوط الأول لصالحه بسباعية دون رد عبر إيثان جيمس سانتوس بالخطأ في مرماه، ماركوس تورام، كيليان مبابي من ضربة جزاء، جوناثان كلوس، كينغسيلي كومان ويوسف فوفانا في الدقائق 3، 4، 16، 31، 34، 36 و38.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا سبعة أهداف أخرى بواسطة أدريان رابيو، كومان، عثمان ديمبلي ومبابي (ثنائية)، فضلا عن ثنائية لأوليفييه جيرو وذلك في الدقائق 64، 66، 73، 74، 82 و89 و91.

وأكمل منتخب جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه إيثان جيمس سانتوس.

وبهذه النتيجة العريضة حققت فرنسا المتأهلة سلفا إلى "يورو 2024" أكبر فوز في تاريخها.

RECORD BATTU ! 🇫🇷 1️⃣ 4️⃣⚽️



L’Équipe de France a signé la plus large victoire de son histoire en battant Gibraltar 14-0 à Nice🔥



Le précédent record datait du 6 septembre 1995, lors d’une victoire 10-0 face à l’Azerbaïdjan !



Kylian Mbappé a inscrit un triplé, Warren Zaïre-Emery… pic.twitter.com/ye225sp5N7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 18, 2023

وكان أكبر انتصار حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.

14 - La France est la 1re équipe européenne de l'histoire à marquer 14 buts dans un match de qualification à une grande compétition (EURO + Coupe du Monde). Magnifique. pic.twitter.com/eK2O9GCp8a — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2023

كما أن منتخب فرنسا بات أول منتخب أوروبي يسجل 14 هدفا في مباراة دولية منذ منتخب الدنمارك حين فاز 14-2 على إيسلندا في مباراة ودية عام 1967.

المصدر: "أوبتا" + CANAL+ Foot