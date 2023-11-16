تصفيات مونديال 2026.. الأردن ينجو من الخسارة أمام طاجيكستان (فيديو)

انتزع منتخب الأردن تعادلا "قاتلا" 1-1 أمام مضيفه الطاجيكستاني في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانتظر المنتخب الطاجيكستاني حتى الدقيقة 89 ليسجل هدف التقدم عن طريق شاروم سامييف.

وأدرك يزن النعيمات هدف التعادل للأردن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

أهداف المباراة | #الأردن 1 - 1 #طاجيكستان



التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#الأردن_طاجيكستان#قنوات_الكاسpic.twitter.com/TPSBr9Vj5W — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

وتلعب لاحقا السعودية ضد ضيفتها باكستان ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويشتمل الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات في الدور الثالث. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

المصدر: RT