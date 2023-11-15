محرز أم بونو أم أوسيمين؟.. من الأجدر بالكرة الذهبية الإفريقية؟

تشهد الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب لعام 2023 صراعا كبيرا بين عدد من النجوم، لا سيما بعد تألق لاعبي المغرب في مونديال قطر وتحقيق نجوم أفارقة آخرين إنجازات استثنائية مع أنديتهم.

وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.

وكشف "الكاف" مطلع الشهر الجاري عن المرشحين للحصول على الجائزة، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا بينهم 14 لاعبا يلعبون في صفوف منتخبات عربية ونصف هؤلاء يمثلون المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر.

من هم أبرز المرشحين للفوز بالجائزة؟

بالنظر لإنجازات اللاعبين الأفارقة مع منتخبات بلدانهم ومع أنديتهم، فيتوقع أن تقتصر المنافسة على الكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023 بين الحارس المغربي ياسين بونو، النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن.

- بونو: بطل "يوروباليغ" وصاحب معجزة المغرب في كأس العالم

ساهم بونو بتصدياته الخرافية في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبونو، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لعام 2023، تألق أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال السعودي.

- محرز.. صاحب الثلاثية التاريخية

يبرز محرز ضمن أقوى المرشحين بعد تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد موسم استثنائي مع "السيتي"، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

أوسيمين.. بطل الدوري المنتظر مع نابولي

قاد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".

وهناك نجوم آخرون سيكونون من بين المرشحين البارزين للفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية ولكن بدرجة أقل، على غرار الظهير الأيمن لمنتخب المغرب وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ونجم نادي النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني، وهداف نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

المصدر: RT