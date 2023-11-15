اللجنة الأولمبية الدولية توصي بتجاهل ألعاب الصداقة في روسيا

أوصت اللجنة الأولمبية الدولية اللجان الأولمبية الوطنية بتجاهل ألعاب الصداقة العالمية المقررة في روسيا خريف 2024.

وجاء ذلك عبر تصريح لمدير العلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية جيمس ماكلويد.

وقال ماكلويد: "نظرا للتسييس المتزايد للرياضة العالمية، نطلب من جميع اللجان الأولمبية الوطنية توخي الحذر فيما يتعلق بهذه المبادرة".

ووفقا له فإن المشاركة في ألعاب الصداقة العالمية تتعارض مع العقوبات المفروضة على روسيا التي تم فرضها في فبراير 2022، وهدف الحركة الأولمبية المتمثل في الحفاظ على استقلال الرياضة واستقلاليتها.

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وفي 19 أكتوبر الماضي، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة بطولة "ألعاب الصداقة".

وتم اتخاذ القرار لضمان مشاركة الرياضيين والمنظمات الرياضية الروسية بالأنشطة الرياضية الدولية.

ومن المفترض أن تقام البطولة في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ في الفترة مابين 15 إلى 29 سبتمبر 2024.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية في 28 مارس، أوصت بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمنافسة في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، أوصت باستبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروس المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم من المشاركة في المسابقات.

المصدر: RT