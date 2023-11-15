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إسرائيل تدفع منتخبي فلسطين ولبنان خارج أراضيهما

الرياضة

إسرائيل تدفع منتخبي فلسطين ولبنان خارج أراضيهما
AFP
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سيلاقي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 على ملعب محايد بمدينة الشارقة الإماراتية نظرا للظروف الحالية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة الافتتاحية للمنتخب الفلسطيني في بيروت ضمن المجموعة التاسعة، لكن مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة دفع المسؤولين إلى تغيير مكان إقامة المباراة.

وسيلتقي المنتخب الفلسطيني مع منتخب لبنان في ملعب "خالد بن محمد" بالإمارات، قبل أن ينتقل منتخب "الفدائيين" إلى دولة الكويت لملاقاة منتخب أستراليا، يوم 21 نوفمبر الحالي.

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ويشارك منتخب "الفدائيين" في مجموعة صعبة تضم منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وتنطلق المرحلة النهائية من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا، حيث ستتنافس المنتخبات الآسيوية على 8 مقاعد مؤهلة، بالإضافة إلى مقعد إضافي عبر الملحق النهائي بين القارات.

المصدر: "وسائل إعلام"

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