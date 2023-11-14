خوفا من "الفرار الجماعي".. إريتريا تنسحب من تصفيات المونديال

انسحب منتخب إريتريا من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول حالة انسحاب رسمية في البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان مقتضب، انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026، حيث قال: "يمكن للفيفا والكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) تأكيد انسحاب الاتحاد الوطني الإريتري من تصفيات كأس العالم 2026، وإلغاء كافة مباريات المنتخب".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مساء اليوم الجمعة أنه تم إلغاء مباراة منتخب المغرب رسميا ضد أريتريا.

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وكان من المقرر أن تقام مباراة المغرب وإريتريا الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الأولى من التصفيات.

وبحسب عدة مصادر مقربة من المنتخب التي كشفها تقرير لصحيفة "غارديان" الاثنين، فإن قرار سحب المنتخب من التصفيات جاء من مصادر حكومية، خوفا من فرار العديد من اللاعبين الإريتريين خلال زيارتهم للمغرب، لخوض المباراة الأولى في مدينة أغادير.

ليعيد للأذهان حاثة الهروب من صفوف المنتخب الإريتري، والتي طلب فيها 10 لاعبين اللجوء عام 2019 في بوتسوانا، خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وانسحبت إريتريا العام الماضي أيضا من تصفيات كأس إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير المقبل في ساحل العاج، ليصبح مستقبل كرة القدم هناك مجهولا، وهي التي لن تخوض أي مباريات رسمية، على الأقل حتى انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المقبلة 2025.

وستبقى مجموعة إريتريا في تصفيات كأس العالم 2026 دون تغيير أو إضافة، بتواجد المنتخبات الـ5 الأخرى، على أن يصعد بطل المجموعة مباشرة للمونديال.

وسيتنافس وصيف المجموعة الخامسة مع أصحاب المراكز الثانية في كل المجموعة الأفريقية على التأهل للملحق الذي سيضم أفضل 4 ثوان بالمجموعات.

المصدر: RT + وكالات