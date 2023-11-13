تصفيات مونديال 2026.. سواريز في تشكيلة أوروغواي لمواجهة صديقه ميسي

استدعي لويس سواريز إلى تشكيلة أوروغواي للمرة الأولى تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا، ما سيمنحه فرصة مواجهة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026.

ونتيجة تألقه مع فريقه الحالي غريميو بورتو أليغري البرازيلي حيث سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم و26 في جميع المسابقات، تم استدعاء مهاجم برشلونة الإسباني السابق إلى المنتخب الأوروغوياني لأول مرة منذ مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ليحصل ابن الـ36 عاما على فرصة تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده (68 هدفا).

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Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Argentina y Bolivia.



📌 Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/MBkpeZJyVV — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023

ويحل المنتخب الأوروغوياني الذي استعان بالمدرب الأرجنتيني يييلسا في مايو الماضي، ضيفا على الأرجنتين بطلة العالم الخميس المقبل في بوينس أيرس في مواجهة منتظرة بين سواريز وزميله السابق في برشلونة وصديقه ميسي (36 عاما أيضا)، قبل استضافة بوليفيا الأسبوع المقبل في مونتيفيديو.

وتقدم أوروغواي تصفيات جيدة بقيادة يييلسا، إذ تحتل وصافة مجموعة أمريكا الجنوبية بسبع نقاط من أربع مباريات، بفارق خمس عن الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة والأهداف أمام البرازيل وفنزويلا.

وخلافا لسواريز، لن يكون شريكه في خط الهجوم المخضرم الآخر إدينسون كافاني (36 عاما وثاني أفضل هدافي منتخب أوروغواي بـ58 هدفا) ضمن التشكيلة بعد تعرضه للإصابة في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المصدر: أ ف ب