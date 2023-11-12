الدوري الروسي.. سبارتاك موسكو يستعيد نغمة الانتصارات (فيديو)

تغلب فريق سبارتاك موسكو على ضيفه روستوف (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق العاصمة موسكو كل من لاعب خط الوسط الروسي ميخايل إغناتوف، والمهاجم الهولندي كوينسي بروميس، في الدقيقتين (4، 15) على الترتيب.

بينما سجل الدافع مكسيم أوسيبينكو هدف الضيوف الوحيد من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وحقق نادي سبارتاكو موسكو أول انتصار له في بعد هزيمة وتعادل على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما يشغل فريق روستوف المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، برصيد 17 نقطة.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الـ15 للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم:

كريليا سوفيتوف - أورال (3-1)

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فاكيل - تسيسكا موسكو (1-1)

لوكوموتيف موسكو - أحمد (2-1)

زينيت بطرسبورغ - كراسنودار (1-1)

باري - بالتيكا (0-0)

دينامو موسكو - أورينبورغ (2-0)

سوتشي - روبين قازان (0-2)

سبارتاك موسكو - روستوف (2-1).

المصدر: RT