الدوري الروسي.. فاكيل يفرض التعادل على تسيسكا موسكو بهدف قاتل

فرض فريق فاكيل التعادل على ضيفه تسيسكا موسكو (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط التشيلي فيكتور دافيلا فريقه القادم من العاصمة موسكو في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن المدافع سيرغي بوجين أنقذ أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وسقط نادي تسيسكا موسكو في فخ التعادل بعد انتصارين متتاليين، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل تعادل فريق فاكيل بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT