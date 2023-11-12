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الوداد المغربي يفرط بلقب إفريقي تاريخي (فيديو)

الرياضة

الوداد المغربي يفرط بلقب إفريقي تاريخي (فيديو)
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فشل نادي الوداد المغربي في التتوّج بلقب بطل النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم، إثر هزيمته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-2) في مباراة الإياب، اليوم الأحد.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجم بيتر شالوليلي، والمدافع أوبري موديبا، في الدقيقتين (45، 52) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

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وعوض نادي ماميلودي صن داونز بذلك خسارته أمام الوداد الرياضي (1-2) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ودخل نادي ماميلودي صن داونز كأول فائز بلقب بطل الدوري الإفريقي لكرة القدم.

المصدر: RT 

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