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نهائي الدوري الإفريقي.. التشكيلة الأساسية لمباراة حسم اللقب

الرياضة

نهائي الدوري الإفريقي.. التشكيلة الأساسية لمباراة حسم اللقب
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يحل نادي الوداد الرياضي المغربي ضيفا على فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي اليوم الأحد، في مباراة الإياب بينهما ضمن نهائي النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة (12:00) بتوقيت غرينتش على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

وسيبدأ المدير الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا (36 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه المغربي:

بينما اختار المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي، عادل رمزي (46 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الجنوب إفريقي:

وكان الوداد الرياضي قد حقق فوزا صعبا على ماميلودي صن داونز (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المصدر: RT 

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