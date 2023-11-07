اللجنة الأولمبية الدولية ترد على استئناف روسيا بشأن العضوية

ردت اللجنة الأولمبية الدولية على استئناف اللجنة الأولمبية الروسية قرار الإيقاف، وفقا لما ذكرت وكالة "تاس".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: "إننا نتمسك بموقفنا الثابت تجاه اللجنة الأولمبية الروسية".

وسجلت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق عضويتها في المنظمة.

وقالت المحكمة في بيان لها إن حكم التحكيم سيكون نهائيا وملزما، لكن يحق للطرفين الاستئناف.

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وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية في 12 أكتوبر الماضي، عضويةَ روسيا "بمفعول فوري"، وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

وقالت الأولمبية الدولية، في بيان، إن "القرار الأحادي المتخذ من الأولمبية الروسية في 5 أكتوبر 2023، بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية يشكل خرقا للميثاق الأولمبي، لأنه ينتهك السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية".



ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.

المصدر: "وكالة تاس"