ريال مدريد يجدد عقد رودريغو بشرط جزائي ضخم

كشفت بعض التقارير الأوروبية، أن رودريغو جويس مهاجم ريال مدريد، وقع على عقود التجديد للميرنجي حتى صيف 2028.

وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رودريغو وقع على العقود الجديدة، وسيتم الإعلان الرسمي اليوم.

وكان من المفترض أن ينتهى العقد الحالي لرودريغو جويس مع ريال مدريد في صيف 2025.

⚪️🇧🇷 Rodrygo Goes puts pen to paper on new long term deal today — public announcement with Florentino Pérez.



New contract until June 2028 with €1B release clause, confirmed. https://t.co/Ky5u9WGcQl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023

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ومن واقع العقد الجديد سيستمر رودريغو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وانضم رودريغو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريغو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.



كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليغا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

المصدر: "وسائل إعلام"