ريال مدريد يربط نجمه فينيسيوس بعقد طويل الأمد

مدد الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي يوم الاثنين.

وقال الريال في بيان "اتفق نادي ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2027".

وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما هذا الصيف إلى نادي الاتحاد السعودي، بات فينيسيوس جونيور مركز الثقل في الخط الأمامي للنادي الملكي بصحبة مواطنه رودريغو والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يقدم بداية رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية بتسجيله 13 هدفا في 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وكان فينيسيوس، انضم لريال مدريد في يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادما من فلامنغو.

وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاص الدولي البرازيلي 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفا، ليساهم في إحراز الريال ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).

المصدر: أ ف ب