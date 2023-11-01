الاتحاد الآسيوي ينهي الجدل بشأن أزمة مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية وإيرانية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة التي لم تقم الشهر الماضي في موعدها وألغيت "بسبب ظروف غير متوقعة".

ولم تنطلق المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد في الثاني من أكتوبر الماضي، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" بأصفهان قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الأربعاء، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار اتحاد جدة فائزا على سباهان بنتيجة 3-0.

#عاجل| مصادر آسيوية تكشف ان لجنة الانضباط الآسيوية قررت اعتبار فريق #الاتحاد فائزاً بنتيجة 3-0 في مباراة سباهان أصفهان الإيراني التي لم تُلعب حينها في دوري أبطال آسيا. — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 1, 2023

ومن جانبه، كتب الإعلامي الرياضي الإيراني داوود إيكدري على حسابه في منصة "إكس": "لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصدر قرارها بشأن مباراة سباهان والاتحاد واعتبرت الفريق السعودي فائزا بنتيجة 3-0".

🚨عااااااجل/لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصدر قراره بشأن مباراة #سباهان و #الاتحاد بنتیجة 3-0 لصالح الفریق السعودي.

الاتحاد الآسیوي فرض على سباهان بإقامة ثلاث مباريات خارج ملعبه نقش جهان ودفع غرامة قدرها 200 ألف دولار. pic.twitter.com/w8FhgLTcGP — داوود ایکدري (@DIgdery) November 1, 2023

وأضاف: "كما فرضت لجنة الانضباط على سباهان لعب 3 مباريات خارج ملعبه، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دولار".

وبهذا القرار يتصدر الاتحاد مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط فيما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

المصدر:"الشرق الأوسط"