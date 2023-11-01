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الاتحاد الآسيوي ينهي الجدل بشأن أزمة مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي

الرياضة

الاتحاد الآسيوي ينهي الجدل بشأن أزمة مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي
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كشفت تقارير إعلامية سعودية وإيرانية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة التي لم تقم الشهر الماضي في موعدها وألغيت "بسبب ظروف غير متوقعة".

ولم تنطلق المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد في الثاني من أكتوبر الماضي، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" بأصفهان قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الأربعاء، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار اتحاد جدة فائزا على سباهان بنتيجة 3-0.

ومن جانبه، كتب الإعلامي الرياضي الإيراني داوود إيكدري على حسابه في منصة "إكس": "لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصدر قرارها بشأن مباراة سباهان والاتحاد واعتبرت الفريق السعودي فائزا بنتيجة 3-0".

وأضاف: "كما فرضت لجنة الانضباط على سباهان لعب 3 مباريات خارج ملعبه، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دولار".

وبهذا القرار يتصدر الاتحاد مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط فيما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

المصدر:"الشرق الأوسط"

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