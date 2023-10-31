النصر يتخطى الاتفاق بشق الأنفس ويصعد لربع نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)

حجز نادي النصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد بعد التمديد، في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، حيث تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف فوز النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 107.

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هدف النصر عن طريق ساديو ماني 💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/5j2vxw9Jpg — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) October 31, 2023

وشهدت المباراة طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا من النصر وعلي عبد الله هزازي من جانب الاتفاق.

والتحق النصر بذلك بكل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي والخليج، في دور ربع النهائي، في انتظار المتأهل الأخير بين الأهلي وأبها.

المصدر: RT