 
مباشر
عاجل
تحديث مستمر... قتال شرس يجري الآن على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

النصر يتخطى الاتفاق بشق الأنفس ويصعد لربع نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)

الرياضة

النصر يتخطى الاتفاق بشق الأنفس ويصعد لربع نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc08

حجز نادي النصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد بعد التمديد، في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، حيث تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف فوز النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 107.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا من النصر وعلي عبد الله هزازي من جانب الاتفاق.

والتحق النصر بذلك بكل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي والخليج، في دور ربع النهائي، في انتظار المتأهل الأخير بين الأهلي وأبها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا