دوري السوبر الإفريقي.. الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي (فيديو)

تغلب نادي الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وسجل الجناح هشام بوسفيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الترجي خادعت الحارس لتتهادى إلى شباكه.

شاهد هدف الوداد المغربي في شباك الترجي التونسي بصوت محمد حسين🎤⤵️#الوداد_الترجي#دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSCpic.twitter.com/BDM2ObohC4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023

وينتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في تونس يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب في مباراة نصف النهائي الثاني بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه الأهلي المصري، انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله تابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

المصدر: RT