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بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يفوز بجائزة في الدوري الإنجليزي

الرياضة

بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يفوز بجائزة في الدوري الإنجليزي
Globallookpress
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فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة فردية جديدة بالدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، وجاءت بتصويت الجمهور.

وحقق جناح ليفربول جائزة أفضل لاعب الشهر، وتم التصويت له من قبل الجماهير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر.

وساهم صلاح خلال الشهر الماضي، في 5 أهداف مع الريدز خلال شهر سبتمبر، بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وتفوق صلاح على كل من إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وسون هيونغ مين لاعب توتنهام، وبوكايو ساكا جناح أرسنال.

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بالإضافة إلى تفوقه على جيمس ماديسون صانع ألعاب توتنهام، وكيران تريبير ظهير نيوكاسل يونايتد.

وسجل "مو" 7 أهداف منذ بداية الموسم الحالي 2023-2024 مع ليفربول على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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