دجوكوفيتش يستفرد بالقمة أمام منافسيه

ما زال الصربي نوفاك دجوكوفيتش يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي، بفارق مريح عن منافسيه المباشرين الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل مدفيديف.

فيما تقدم الأمريكي الشاب بن شيلتون البالغ 21 عاما، للمركز الـ15 في التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر اليوم الاثنين، غداة تتويجه بباكورة ألقابه في مسيرته إثر فوزه في نهائي دورة طوكيو على الروسي أصلان كاراتسيف.



أما أبرز تغيير في العشرة الأوائل، فطال الأمريكي تايلور فريتز الذي برغم خروجه من الدور الثاني لدورة طوكيو (500) ارتقى للمرتبة التاسعة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف.

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تصنيف العشرة الأوائل:

1. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 11045 نقطة



2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 8805



3. دانييل مدفيديف (روسيا) 7355



4. يانيك سينر (إيطاليا) 5000



5. أندري روبليف (روسيا) 4765



6. هولغر رونه (الدنمارك) 4400



7. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4300



8. كاسبر رود (النروج) 3705



9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3500



10. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 3460

المصدر: "وكالات"