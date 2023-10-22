أول تعليق لبطل العالم الأرجنتيني غوميز بعد إيقافه لعامين بسبب المنشطات

نفى المهاجم الأرجنتيني بابو غوميز الأحد، تعاطيه المنشطات، وذلك رغم إيقافه لمدة عامين بسبب فشله في اختبار خضع له حين كان يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني قبل انتقاله لمونزا الإيطالي.

وتم إيقاف غوميز المتوج بمونديال "قطر 2022" مع الأرجنتين، الجمعة الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة "تيربوتالين" في أكتوبر العام الماضي.

وكان غوميز الذي تعاقد مع مونزا في صفقة انتقال حر الشهر الماضي ولعب في صفوفه مباراتين فقط قبل أن يتم إيقافه، يدافع عن ألوان نادي إشبيلية الإسباني عندما تم اختباره.

وقال غوميز عبر صفحته في "إنستغرام"، يوم الأحد: "لم أستخدم مطلقا، ولم يكن لديّ أي نية على الإطلاق لاستخدام وسائل المنشطات".

ويدعي غوميز وفريقه مونزا أنه تناول المادة المحظورة قسرا كجزء من شراب السعال الذي يستخدمه نجله.

وأضاف المهاجم البالغ 35 عاما "تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام العلاجي للتيربوتالين مسموح به للرياضيين المحترفين، ولا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحسين الأداء الرياضي"، مشددا على أنه قد تكون هناك إجراءات قانونية لأنه يعتقد أن قضيته لم يتم التعامل معها وفقا للقوانين.

وأمضى غوميز معظم مسيرته في إيطاليا، حيث تنقل بين عدة أندية أبرزها أتلانتا بين عامي 2014 و2021.

المصدر: وكالات